  4. Вилла Виллы 55 м2 в отельном комплексе Radisson RED

Вилла Виллы 55 м2 в отельном комплексе Radisson RED

Мале, Мальдивы
от
$451,892
BTC
5.3751595
ETH
281.7350931
USDT
446 778.1342535
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 32888
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Мальдивы
  • Город
    Мале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Виллы 55 м2 в отельном комплексе Radisson RED

Для инвесторов: Гарантированный доход 10% годовых! Гарантия обратного выкупа!

Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив с максимальным спросом и без конкуренции.

Условия инвестиций:

ROI аренда до 18%
Доходность от отельного управления в год под управление мирового бренда №1.

ROI аренда 10% - гарантия!
Инвестиции начинают работать на Вас еще на стадии строительства, обеспечивая раннюю прибыль!

ROI перепродажа до 70%!
Стратегию ФЛИППИНГ - рассчитаем индивидуально! Доход до 70% в год!
Гарантия обратного выкупа!
Если Ваши планы изменились, мы выкупим у Вас недвижимость обратно за ее полную стоимость!

Станьте совладельцем отеля под управлением международного бренда №1 в сегменте Lifestyle на Мальдивах!

В продаже виллы:

  • Garden Villa - 390.000 EUR
  • Ocean Front Villa - 420.000 EUR

В продаже номера:

  • Стандарт - 179.000 EUR
  • Полулюкс - 295.000 EUR
  • Люкс - 365.000 EUR

Мы начисляем доход 10% (прописано в договоре) с первого дня после покупки, а не после сдачи проекта!

Варианты оплаты

Без% рассрочка

  • Первый взнос от 30%.
  • Фиксация лучшей цены сейчас.
  • На официальном старте продаж подписывается контракт под без% рассрочку.

15% скидка при 100% оплате

  • Оплата 100% при подписании договора.
  • Скидка 15% от базовой стоимости юнита.
  • *Гарантированный обратный выкуп по окончанию строительства

10% гарантированной доход

  • Оплата 100% при подписании договора.
  • Гарантированная доходность 10% годовых на весь период строительства.
  • Выплаты осуществляются ежегодно.

Комплекс станет первым проектом в Тулусду высокого уровня - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★.

Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★

Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.

Характеристики проекта:

Leasehold: 50 лет + 49 лет

  • 97 отельных номеров от 34 м²
  • 42 наземные виллы с выходом к океану
  • 2 конференц-зала и meeting-room — общая площадь 170 м2
  • Развлекательная и коммерческая инфраструктура — более 2 000 м2

Строительство:

  • Начало: 1-й кв. 2026 года
  • Завершение: 2028 года

Инфраструктура проекта:

  • Панорамный ресторан и терраса с видом на океан
  • Лобби-бар и коворкинг-зона
  • Кинотеатр и media-room
  • Бутик и шоурум локальных брендов
  • Детская игровая комната
  • Фитнес-центр и outdoor-зона для йоги
  • SPA-комплекс и терраса релаксации
  • Игровая зона и lounge-пространства
  • Плавучий ресторан над водой
  • Плавучий SPA-комплекс


По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:

  • на 18-25% выше заполняемость, чем несетевые и по-name объекты
  • на 30-40% выше ADR (средний тариф за номер) в сопоставимых категориях
  • Прозрачные стандарты сервиса, маркетинга и отчетности

Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:

  • Проект реализуется в диапазоне 200$ -350$ за номер и 400$ -600$ за виллу.
  • Это наименее насыщенный сегмент мальдивского рынка, где спрос стабильно превышает предложение, а загрузка традиционно выше, чем в luxury и budget-форматах (STR Global, 2023).

Доходность от аренды 15%-18%

  • Максимальная операционная эффективность благодаря бренду, профессиональному управлению и сформированному туристическому потоку обеспечивает доходность выше среднего уровня для курортов.

Местонахождение на карте

Мале, Мальдивы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
