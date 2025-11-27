Вилла Виллы с прямым выходом к океану в отельном комплексе Radisson RED.

Ocean Front Villa, вилла имеет прямой выход к океану слева от отельного блока.

Общая площадь - 53 м²

Терраса - 14 м² + бассейн

Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив с максимальным спросом и без конкуренции.

Условия инвестиций:

ROI аренда до 18%

Доходность от отельного управления в год под управление мирового бренда №1.

ROI перепродажа до 70%!

Стратегию ФЛИППИНГ - рассчитаем индивидуально! Доход до 70% в год!

Станьте совладельцем отеля под управлением международного бренда №1 в сегменте Lifestyle на Мальдивах!

В продаже виллы:

Garden Villa - 390.000 EUR

Ocean Villa - 420.000 EUR

Ocean Front Villa - 450.000 EUR

В продаже номера:

Стандарт - 179.000 EUR

Полулюкс - 295.000 EUR

Люкс - 365.000 EUR

Варианты оплаты

Без% рассрочка

Первый взнос от 30%.

Фиксация лучшей цены сейчас.

На официальном старте продаж подписывается контракт под без% рассрочку.

15% скидка при 100% оплате

Оплата 100% при подписании договора.

Скидка 15% от базовой стоимости юнита.

*Гарантированный обратный выкуп по окончанию строительства

Комплекс станет первым проектом в Тулусду высокого уровня - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★.

Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★

Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.

Характеристики проекта:

Leasehold: 50 лет + 49 лет

97 отельных номеров от 34 м²

42 наземные виллы с выходом к океану

2 конференц-зала и meeting-room — общая площадь 170 м2

Развлекательная и коммерческая инфраструктура — более 2 000 м2

Строительство:

Начало: 1-й кв. 2026 года

Завершение: 2028 года

Инфраструктура проекта:

Панорамный ресторан и терраса с видом на океан

Лобби-бар и коворкинг-зона

Кинотеатр и media-room

Бутик и шоурум локальных брендов

Детская игровая комната

Фитнес-центр и outdoor-зона для йоги

SPA-комплекс и терраса релаксации

Игровая зона и lounge-пространства

Плавучий ресторан над водой

Плавучий SPA-комплекс



По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:

на 18-25% выше заполняемость, чем несетевые и по-name объекты

на 30-40% выше ADR (средний тариф за номер) в сопоставимых категориях

Прозрачные стандарты сервиса, маркетинга и отчетности

Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:

Проект реализуется в диапазоне 200$ -350$ за номер и 400$ -600$ за виллу.

Это наименее насыщенный сегмент мальдивского рынка, где спрос стабильно превышает предложение, а загрузка традиционно выше, чем в luxury и budget-форматах (STR Global, 2023).

Доходность от аренды 15%-18%