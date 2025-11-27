Вилла Виллы с прямым выходом к океану в отельном комплексе Radisson RED.

Ocean Front Villa, вилла имеет прямой выход к океану слева от отельного блока.
- Общая площадь - 53 м²
- Терраса - 14 м² + бассейн
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив с максимальным спросом и без конкуренции.
Условия инвестиций:
ROI аренда до 18%
Доходность от отельного управления в год под управление мирового бренда №1.
ROI перепродажа до 70%!
Стратегию ФЛИППИНГ - рассчитаем индивидуально! Доход до 70% в год!
Станьте совладельцем отеля под управлением международного бренда №1 в сегменте Lifestyle на Мальдивах!
В продаже виллы:
- Garden Villa - 390.000 EUR
- Ocean Villa - 420.000 EUR
- Ocean Front Villa - 450.000 EUR
В продаже номера:
- Стандарт - 179.000 EUR
- Полулюкс - 295.000 EUR
- Люкс - 365.000 EUR
Варианты оплаты
Без% рассрочка
- Первый взнос от 30%.
- Фиксация лучшей цены сейчас.
- На официальном старте продаж подписывается контракт под без% рассрочку.
15% скидка при 100% оплате
- Оплата 100% при подписании договора.
- Скидка 15% от базовой стоимости юнита.
- *Гарантированный обратный выкуп по окончанию строительства
Комплекс станет первым проектом в Тулусду высокого уровня - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★.
Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★
Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.
Характеристики проекта:
Leasehold: 50 лет + 49 лет
- 97 отельных номеров от 34 м²
- 42 наземные виллы с выходом к океану
- 2 конференц-зала и meeting-room — общая площадь 170 м2
- Развлекательная и коммерческая инфраструктура — более 2 000 м2
Строительство:
- Начало: 1-й кв. 2026 года
- Завершение: 2028 года
Инфраструктура проекта:
- Панорамный ресторан и терраса с видом на океан
- Лобби-бар и коворкинг-зона
- Кинотеатр и media-room
- Бутик и шоурум локальных брендов
- Детская игровая комната
- Фитнес-центр и outdoor-зона для йоги
- SPA-комплекс и терраса релаксации
- Игровая зона и lounge-пространства
- Плавучий ресторан над водой
- Плавучий SPA-комплекс
По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:
- на 18-25% выше заполняемость, чем несетевые и по-name объекты
- на 30-40% выше ADR (средний тариф за номер) в сопоставимых категориях
- Прозрачные стандарты сервиса, маркетинга и отчетности
Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:
- Проект реализуется в диапазоне 200$ -350$ за номер и 400$ -600$ за виллу.
- Это наименее насыщенный сегмент мальдивского рынка, где спрос стабильно превышает предложение, а загрузка традиционно выше, чем в luxury и budget-форматах (STR Global, 2023).
Доходность от аренды 15%-18%
- Максимальная операционная эффективность благодаря бренду, профессиональному управлению и сформированному туристическому потоку обеспечивает доходность выше среднего уровня для курортов.