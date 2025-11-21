Вилла Виллы на берегу океана в отельном комплексе Radisson RED.

Ocean Villa это объекты, расположенные непосредственно у океана, в самой уединенной части проекта, справа от отельного блока, с максимальной приватностью и прямым выходом к океану.
Для инвесторов: Гарантированный доход 10% годовых! Гарантия обратного выкупа!
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив с максимальным спросом и без конкуренции.
Условия инвестиций:
ROI аренда до 18%
Доходность от отельного управления в год под управление мирового бренда №1.
ROI аренда 10% - гарантия!
Инвестиции начинают работать на Вас еще на стадии строительства, обеспечивая раннюю прибыль!
ROI перепродажа до 70%!
Стратегию ФЛИППИНГ - рассчитаем индивидуально! Доход до 70% в год!
Гарантия обратного выкупа!
Если Ваши планы изменились, мы выкупим у Вас недвижимость обратно за ее полную стоимость!
Станьте совладельцем отеля под управлением международного бренда №1 в сегменте Lifestyle на Мальдивах!
В продаже виллы:
В продаже номера:
Мы начисляем доход 10% (прописано в договоре) с первого дня после покупки, а не после сдачи проекта!
Варианты оплаты
Без% рассрочка
15% скидка при 100% оплате
10% гарантированной доход
Комплекс станет первым проектом в Тулусду высокого уровня - с полноценной инфраструктурой, сервисом и дизайном, соответствующим международным стандартам 4★.
Тулусду - небольшой обитаемый остров в 30 минутах от Мале. Здесь уже есть базовая туристическая инфраструктура: гестхаусы, серф-лоджи и небольшие отели категории 2–3★
Благодаря отсутствию конкурентов в этом сегменте, проект будет забирать весь трафик туристов своей категории.
Характеристики проекта:
Leasehold: 50 лет + 49 лет
Строительство:
Инфраструктура проекта:
По данным STR и Colliers, брендированные отели демонстрируют:
Ценовой сегмент с наивысшим спросом и без конкуренции:
Доходность от аренды 15%-18%