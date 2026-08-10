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Квартиры в Мариямполе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Мариямполе, Литва
Квартира 5 комнат
Мариямполе, Литва
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продано 5 Камбар, 116,42 КВ. Но с Мандардой в лесу! В 2017 году была изменена новая крыша до…
$76,661
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