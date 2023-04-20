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Земельные участки в Lower Emporda, Испания
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30 объектов найдено
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Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
28 000 м²
€ 70,000
https://www.youtube.com/watch?v=gnRFOTDJF3U Участок с видом на море: Участок 3,5 га с зах…
Земельные участки
Begur, Испания
350 м²
€ 105,308,000
Прекрасная страна в Бегуре, среди прочих между заливами Эгуафреда и Са Тунец. Отель находитс…
Земельные участки
Calonge, Испания
1 130 м²
€ 175,000
Fully fenced plot for sale with sea views. It also has very little slope, a remarkably flat …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
€ 1,152,000
Комплекс из 5 участков под застройку в 360 м от бухты «Са Конка» (Сагаро). Участки примерно …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 579 м²
€ 850,000
Отличный участок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и С’агаро. Всего в 5 мин…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
€ 195,000
Фантастическая недвижимость с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. С площадью 1…
Земельные участки
Calonge, Испания
1 272 м²
€ 180,000
Land located in the town of Calonge with a total area of 1272m2 with beautiful mountain vi…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
336 м²
€ 280,000
Хороший участок в городе Кастель-Плайа д’Аро, в тихом жилом районе новой постройки. Располож…
Земельные участки
Begur, Испания
20 м²
€ 2,500,000
Земля с видом на море 22 241 м2, из которых 5200 м2 можно построить, а общая площадь застрой…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
33 500 м²
€ 2,350,000
Plot on the Costa Brava, in the tourist town of Platja d’Aro. The land is located in a prest…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 200 м²
€ 1,600,000
У нас есть 3 участка по 1200м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых ра…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 582 м²
€ 7,514,222
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 420 м²
€ 1,750,000
ОТЧЕТ О УЧАСТИИ В С'АГАРЕ. Площадь участка: 2420.26м2 Максимальная площадь застройки 0,75 …
Земельные участки 4 спальни
Lower Emporda, Испания
4 ванных комнат
1 000 м²
€ 395,000
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешениями на строительство включены. Земля находится в …
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
475 м²
€ 75,000
For sale: Plot in the Center of Calonge Plot in the Center of Calonge: Urban plot for a 475m…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Участок 1130 м2, огороженный, с видом на море, с очень небольшим уклоном, расположен в урбан…
Земельные участки
Foixa, Испания
1 505 м²
€ 80,000
-Участок 1505м2. -Тихая урбанизация в Плайя де Аро. -5 минут на машине от центра. -50% уклон…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
536 м²
€ 520,000
Участок в Сан-Поль (Sant Feliu de Guíxols). Расположен в тихом и востребованном районе этого…
Земельные участки
Begur, Испания
3 300 м²
€ 1,100,000
5 участков продаются вместе в Бегуре в районе Айгуаблава, которые имеют более 3300 м2 по цен…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 630,000
Продается участок 576 м2 на въезде в Castell-Platja d’Aro. Имущество находится в состоянии у…
Земельные участки
Sant Joan de Palamos, Испания
€ 535,000
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 150,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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