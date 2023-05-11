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Земельные участки в Кальпе, Испания

17 объектов найдено
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 220,000
Плоский участок в жилом районе Кальпе, хорошо расположенный, юго-западной ориентации, готов …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 230,000
Ржавый земли вблизи Calpe всего в 1 км. от входа кольцевой в Lleus, хорошая связь с мощеным …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 262,500
Очень большой участок с панорамным видом на море и гору Пеньон-де-Ифач.На участке есть полур…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 440,000
Великолепный участок! Отличный район! В шаговой доступности развитая инфраструктура и море, …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 440,000
Отличная возможность посторить недвижимость своей мечты!
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,200,000
Уникальная возможность! Большой земельный участок рядом с морем в прекрасном городе Кальпе.О…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 249,000
Предлагаем землю с потрясающими видами на море, горы и город под строительство частного дома…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 249,000
Предлагаем участок под строительство с видом на море, всего в 2 км от города Кальпе, в 2,5 к…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 199,000
Предлагаем земельный участок с потрясающими видами на море, горы и город под строительство ч…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 299,000
Предлагаем землю под строительство частного дома с потрясающими видами на море, горы и город…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,200,000
Участок в относительно молодом элитной урбанизации Маскарат, где горные кряжи, опоясывающие …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 690,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
Площадь 203 м²
€ 3,200,000
Настоящее предложение также может рассматриваться как вариант приобретения участка с домом п…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 750,000
Если выжелаете приобрести земельный участок под строительство, тогда вы на правильном пути!…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,135,000
Специально для вас предлагаем потрясающий участок! Подведено электричество, уложен асфальт. …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,000,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,950,000
Этот объект/участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На …
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