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Жилой комплекс CENTRALITÀ

Vedrana, Италия
от
$239,853
;
19
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ID: 19646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Италия
  • Область / штат
    Эмилия-Романья
  • Район
    Болонья
  • Город
    Budrio
  • Деревня
    Vedrana
  • Адрес
    Via Viazza in Destra, 54 c

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Проект CENTRALITÀ Локация-расположен в северной части г. Турин Район инновационных идей. Преимущества района- строительство новой линии метро, расширение бульвара от Корсо Витторио Эмануэле II до Корсо Гроссето, доки Дора. Все удобства для жизни и отдыха - в нескольких минутах ходьбы расположены остановки общественного транспорта, парк, школы, ТЦ. В 20 минутах-центр Турина. Площадь проекта-2500 м2 В проекте предусмотрено: ✦ Система видеонаблюдения ✦ Крытые парковочные места-15. Гаражное место оплачивается отдельно-20 000 евро. ✦ Рассрочка по оплате ✦ Возможность сдать в управление ✦ Сдача проекта- 4 кв. 2024 г. Проект включает апартаменты с мансардой различной площади Стоимость кв. м- 2800-2900 евро. Площадь апартаментов-100-326 кв.м. ✦ Двухуровневые апартаменты, 9 лофтов в нью-йоркском стиле с внутренней высотой потолков 6 м ✦ Панорамные окна ✦Большие террасы ✦Большие застекленные сады ✦Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой! ✦ Экономия энергии за счет использования систем отопления и охлаждение пола, окон ✦ Звукоизоляция Способ оплаты: 10%-при внесении предложения 20%-при подписании договора 20%-при установке стеклопакетов 20%-при установке подведения коммуникаций (электричество, водопровод) 30%-на сделке

Расходы: Единоразовый налог на недвижимость (4 или 10%) Нотариус- 2-5% Госсборы-500 евро Комиссия итальянского агенства-2% Комиссия VRC- 5% евро

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 2,476
Цена квартиры, USD 262,121

Местонахождение на карте

Vedrana, Италия

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