Жилой комплекс CENTRALITÀ

Проект CENTRALITÀ Локация-расположен в северной части г. Турин Район инновационных идей. Преимущества района- строительство новой линии метро, расширение бульвара от Корсо Витторио Эмануэле II до Корсо Гроссето, доки Дора. Все удобства для жизни и отдыха - в нескольких минутах ходьбы расположены остановки общественного транспорта, парк, школы, ТЦ. В 20 минутах-центр Турина. Площадь проекта-2500 м2 В проекте предусмотрено: ✦ Система видеонаблюдения ✦ Крытые парковочные места-15. Гаражное место оплачивается отдельно-20 000 евро. ✦ Рассрочка по оплате ✦ Возможность сдать в управление ✦ Сдача проекта- 4 кв. 2024 г. Проект включает апартаменты с мансардой различной площади Стоимость кв. м- 2800-2900 евро. Площадь апартаментов-100-326 кв.м. ✦ Двухуровневые апартаменты, 9 лофтов в нью-йоркском стиле с внутренней высотой потолков 6 м ✦ Панорамные окна ✦Большие террасы ✦Большие застекленные сады ✦Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой! ✦ Экономия энергии за счет использования систем отопления и охлаждение пола, окон ✦ Звукоизоляция Способ оплаты: 10%-при внесении предложения 20%-при подписании договора 20%-при установке стеклопакетов 20%-при установке подведения коммуникаций (электричество, водопровод) 30%-на сделке

Расходы: Единоразовый налог на недвижимость (4 или 10%) Нотариус- 2-5% Госсборы-500 евро Комиссия итальянского агенства-2% Комиссия VRC- 5% евро