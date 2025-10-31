Жилой комплекс Террас Маркони

€ 198.000 - € 927.000 Описание НОВЫЕ ПОСТРОЙКИ TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, РИМ Террас Маркони " Жить В Риме” Различные типы квартир: мини-квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные, дуплексные пентхаусы. Квартиры сдаются «под ключ»- с полной чистовой отделкой, без мебели. Доступные этажи: с первого по восьмой этаж. Цены от € 198.000 + НДС Возможна рассрочка до окончания строительства, первоначальный взнос-30%. Срок сдачи-июнь 2026 г. Расположение-новая резиденция, расположенная в Риме в районе Маркони, всего в 10 минутах от станции Трастевере, в оживленном и динамичном районе, полном услуг, школ, театров, бистро и винных баров, идеальное место для жизни и наслаждения интенсивной социальной и культурной жизнью. Terrazze Marconi находится в непосредственной близости от одной из главных торговых улиц, viale Guglielmo Marconi, которая добавляет нотку удобства для покупок и повседневной деятельности. Удобства-резиденция характеризуется большими открытыми пространствами, такими как веранда и балкон. Веранда представляет собой гибкую среду, которая адаптируется к индивидуальным потребностям, позволяя создавать полностью открытое или закрытое пространство в зависимости от личных пожеланий. Ниже приведены услуги, доступные в резиденции Terrazze Marconi: *Круглосуточный ресепшн *Лифт *Парковка *В общем доступе: сейф, прачечная и глажка * Системы отопления и охлаждения автономного типа с наружными настенными или напольными фанкойлами и термо-электрической мебелью в ванных комнатах * оптоволоконное подключение внутри квартиры, с выходом данных в гостиной, спальнях и на террасе * smart concierge * точка Amazon locker для доступа в интернет доставка и сбор посылок * на подвальных этажах будут построены парковочные места стоимостью € 40.000 + НДС и подвалы от € 8.000 + НДС * расширение сигнала 4G внутри гаража • * подготовка электрической зарядки автомобиля с колонной по запросу. Расходы: Единоразовый налог на недвижимость (4 или 10%) Нотариус- 2-5% Госсборы-500 евро Комиссия итальянского агенства-2% Комиссия VRC- 5% евр