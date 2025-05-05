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Виллы с бассейном в Ломбардии, Италия

Милан
4
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
45
Desenzano del Garda
37
Lonato del Garda
15
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23 объекта найдено
Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
$11,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Colico, Италия
Вилла
Colico, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
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$7,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Monvalle, Италия
Вилла
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
$2,49 млн
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Вилла в Варенна, Италия
Вилла
Варенна, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
$2,17 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
MV-1609-1. Очаровательная загородная вилла с конюшнями и большим парком. Площадь 700 кв.м. П…
$2,39 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,14 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,04 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,25 млн
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Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$871,858
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Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строите…
$540,552
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Вилла 6 комнат в Argegno, Италия
Вилла 6 комнат
Argegno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 890 м²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$3,81 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
GH-DV3780. Таунхаус в эксклюзивной резиденции в Дезенцано.На зелёных холмах, окружающих знам…
$544,299
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Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$13,62 млн
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Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
$2,26 млн
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Вилла 6 комнат в Blevio, Италия
Вилла 6 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
MV-1609-2. Великолепная историческая вилла в Блевио. Великолепная историческая вилла в Блеви…
$8,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 85 м²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
$414,132
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Вилла в Sorico, Италия
Вилла
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
$882,020
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 317 м²
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$9,80 млн
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Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

с гаражом
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