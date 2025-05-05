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Виллы с гаражом в Ломбардии, Италия

Милан
4
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
45
Desenzano del Garda
37
Lonato del Garda
15
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15 объектов найдено
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,70 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,39 млн
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Вилла в Monvalle, Италия
Вилла
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
$2,49 млн
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Вилла в Варенна, Италия
Вилла
Варенна, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
$2,17 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,04 млн
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Вилла в Cerro, Италия
Вилла
Cerro, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
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$2,21 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,02 млн
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Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
$2,26 млн
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Вилла в Lavena, Италия
Вилла
Lavena, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
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$781,250
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$849,185
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Вилла в Porlezza, Италия
Вилла
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
$2,49 млн
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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Вилла в Sorico, Италия
Вилла
Sorico, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
$882,020
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Вилла в Бреша, Италия
Вилла
Бреша, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…
$962,409
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
$962,409
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Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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