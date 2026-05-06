Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence

Для аренды в престижном комплексе Museum Residence в Иерусалиме — исключительный пентхаус, занимающий целый этаж! Расположенный в самом сердце востребованного района Найота, этот великолепный 5-комнатный пентхаус предлагает 149 м2 жилой площади и 125 м2 террас, окружающих квартиру. Благодаря своим четырем ориентациям, он обладает исключительной яркостью в течение дня и великолепным панорамным видом на 360°. Щедрые объемы, большие приемные и множество террас создают реальное ощущение пространства, свободы и роскоши. Каждый номер имеет прямой доступ к собственной террасе (мирпесет), предлагая каждому покой, комфорт и уединение. Пентхаус занимает пол в одиночку и пользуется частным лифтом с прямым доступом к квартире, гарантируя абсолютное усмотрение и спокойствие. Он также включает в себя полностью оборудованную кухню, паркетные полы, напольное отопление, интегрированные шкафы, систему умного дома, два крытых парковочных места и погреб. Музейная резиденция является престижной, тихой и особенно безопасной резиденцией благодаря системе видеонаблюдения. Его расположение идеально, в спокойной и зеленой обстановке, находясь всего в одной минуте от выхода из Иерусалима и рядом с музеями, парками и главными осями города. Редкая недвижимость, сочетающая пространство, свет, роскошь, спокойствие, безопасность и конфиденциальность, в одном из самых приятных районов Иерусалима.