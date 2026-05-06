  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Mamilla

Жилой квартал Mamilla

Иерусалим, Израиль
от
$2,624
;
6
Оставить заявку
ID: 38629
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Моше Гесс, 8

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,53 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$7,05 млн
Жилой квартал Rare penthouse rue calme 3 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$3,69 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,624
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Показать все Жилой квартал Gilo 3 pieces
Жилой квартал Gilo 3 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$721,600
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Раанана, Израиль
от
$3,674
Аренда - Раанана Расположенная в востребованном районе Раанана, эта красивая 6-комнатная квартира предлагает красивые объемы и приятную среду обитания, идеально подходящую для семьи. ✔️ Жилая площадь 150 м2 ✔️ Терраса (мирпесет) 16 м2 ✔️ Второй этаж ✔️ Частная парковка ✔️ пещера Яркая и ф…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации