  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement

Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement

Ашдод, Израиль
от
$749,250
08.08.2026
$749,250
07.08.2026
$747,000
06.08.2026
$749,250
;
4
Оставить заявку
ID: 39699
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивый 4-комнатный садовый первый этаж с мамадой, приятные услуги, хорошо расположенный на краю Эзор Далет, недалеко от торговых центров, качественных учебных заведений и синагог.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces entierement renove a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$815,850
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine a proximite de rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$9,32 млн
Жилой квартал Penthouse a renover proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Ашдод, Израиль
от
$749,250
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Расположенная в самом сердце зеленой резиденции с бассейном с морской водой, 2-комнатная квартира с видом на море. Попросите освежиться. Резиденция красива сразу за портом Яффо. Бассейн морской воды. Спа. Очень большой погреб. 1 парковка. Включая мамочку
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Жилой квартал Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Тель-Авив, Израиль
от
$7,33 млн
Красивая квартира в 2 минутах от моря, недалеко от Гордон-стрит. Исключительный вид на море. Возможность не пропустить!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,37 млн
Великолепная отремонтированная квартира с очарованием 75 м2 с лифтом впереди, расположенная недалеко от Фришмана и Кикар Рабина
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации