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Жилой квартал Penthouse a renover proche mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,05 млн
;
4
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ID: 38307
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 45

О комплексе

Перевод
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Пентхаус с террасой на крыше для продажи в Тель-Авиве, на тихой улице Керем Хатейманим, в нескольких шагах от моря! Здание в порядке реконструкции, с добавлением лифта. Квартира полностью отремонтирована. Четвертый этаж на 4, 4 номера, 2 ванные комнаты, 3 WC 135m2 + 37m2 терраса крыши + 78m2 крыша. 1 большое парковочное место. Цена: 9 300 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Penthouse a renover proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,05 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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