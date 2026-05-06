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  4. Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Ашдод, Израиль
от
$949,050
08.08.2026
$949,050
07.08.2026
$946,200
06.08.2026
$949,050
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5
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ID: 39696
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Kaf Tet BeNovember

О комплексе

Перевод
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Большой и просторный, большой балкон площадью 21 м2 и еще один небольшой балкон из главной спальни. Рядом с железнодорожным вокзалом, матрасом, школами, торговым центром, Большим и многим другим. Вся сантехника была заменена, и дом был полностью отремонтирован 7 лет назад. Частная парковка, открытый вид. Кондиционер во всех комнатах. Чистая квартира, 3 ориентации. Тихий район, хороший район, хорошо сохранившееся здание.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Ашдод, Израиль
от
$949,050
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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