Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Большой и просторный, большой балкон площадью 21 м2 и еще один небольшой балкон из главной спальни. Рядом с железнодорожным вокзалом, матрасом, школами, торговым центром, Большим и многим другим. Вся сантехника была заменена, и дом был полностью отремонтирован 7 лет назад. Частная парковка, открытый вид. Кондиционер во всех комнатах. Чистая квартира, 3 ориентации. Тихий район, хороший район, хорошо сохранившееся здание.