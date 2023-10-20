  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
26.08.2025
$1,01 млн
14.07.2025
$941,015
;
9
ID: 26882
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект расположен в районном заходе перед Кириат Хашарон Недалеко от нового подъезда к шоссе 2 (Тель-Авив/Хайфа) Проект Нево Хашарон расположен недалеко от страны Элистур, Синагога, Супермаркет, Ган. Характеристики проекта Комплекс Нево Хашарон включает 2 высокопроизводительные жилые башни Престижная жилая башня будет окружена садами и частным игровым парком в резиденции Проект Нево Хашарон отвечает всем экологическим и экономическим стандартам. Красивое лобби очень красивой высоты потолка В нем будет представлен пост охраны и украшение, сделанное 4 роскошными, быстрыми и современными лифтами. В резиденции будет тренажерный зал и игровая площадка (jumbori) Проект сопровождается банковской гарантией Характеристики квартиры Квартира 5 номеров побережья поверхности: 132м2+232м2 террасы Квартира из 5 комнат с поверхностью: 117 м + 21 м2 террасы Внутреннее обеспечение из высокостоящего гранитного фарфора Tile 80/80 гранитного фарфора Tile в номерах или паркете на выбор. Терраса выбора плитки, паркета или тика Централизованный кондиционер. Высококачественный выбор интерьерных дверей Кухня, среди лучших компаний на рынке, Мраморная столешница для ванной комнаты Висячие туалеты Электрические магазины во всем доме Качество смеситель кран Квартира продается с парковочным местом

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
