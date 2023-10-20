  1. Realting.com
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$885,000
26.08.2025
$885,000
14.07.2025
$828,655
;
4
ID: 26854
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    HaSharon Subdistrict
  Город
    Нетания

О комплексе

Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. В центре города Нетания Близко все начинается, в синагогах все это происходит пешком. Расположен менее чем в 5 минутах ходьбы от кикара Характеристики проекта Проект построен на одной из самых известных и коммерческих улиц Нетании. Этот проект уникален Красивый двойной вестибюль, украшенный архитектором Наружное природное каменное покрытие 2 современных лифта, включая клещ Шана Проект сопровождается банковской гарантией. Доставка через 2 1/2 года Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной фитинговый клапан Солнечный водяной шар Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня с мраморной столешницей Электрические магазины во всех окнах Возьмите телевизор во всех комнатах и гостиной Wc приостановлен, трехфазный счетчик Терраса с точкой воды и нескользящей плиткой Квартира продается с парковочным местом Предлагаем Вам апартаменты 3 комнаты 85 м2 плюс 12 м2 терраса 4 номера 109 м2 плюс 12 м2 терраса

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

