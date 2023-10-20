Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem

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Уникальный и тихий дуплекс, с ясным и зеленым видом на Старый город и новый город.
Высокие потолки.
Пол 1: просторная гостиная, кухня, столовая, спальня и ванная комната.
Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс, 2 ванные комнаты, большие офисные помещения.
Площадь поверхности: 180 м2
6 штук
Террасы: 65 м2 (большая терраса является кошерной для Souccot)
Солнечный водонагреватель
Кондиционер
нагревание
частично
Нет парковки
Расположен на 2-м этаже, около 20 шагов
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив
В новом здании хорошо сохранилась квартира, выходящая на тихую улицу и беспрепятственный вид!
130 м2 построено
3 просторных номера
2 ванные комнаты
лифт
Крытая парковка в гараже
Включает электрические приборы и шкафы
Яркая, …
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