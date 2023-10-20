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Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$6,461
;
9
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ID: 26606
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Уникальный и тихий дуплекс, с ясным и зеленым видом на Старый город и новый город. Высокие потолки. Пол 1: просторная гостиная, кухня, столовая, спальня и ванная комната. Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс, 2 ванные комнаты, большие офисные помещения. Площадь поверхности: 180 м2 6 штук Террасы: 65 м2 (большая терраса является кошерной для Souccot) Солнечный водонагреватель Кондиционер нагревание частично Нет парковки Расположен на 2-м этаже, около 20 шагов

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,461
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