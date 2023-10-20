Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садом 80 м2: Исключительное жилое пространство с большой гостиной и тройной выставкой, 3 просторные спальни (включая мастер-люкс и мамад) с возможностью 4-й. Роскошные услуги, такие как наземное отопление и кондиционирование воздуха Mitsubishi. 2 частные подземные парковочные места и прилегающий подвал. Удобное расположение всего в 5 минутах ходьбы от Katamon Shtibleh.