Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

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Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля.
4-комнатный пентхаус на 19-м этаже, площадью 156 м2 с красивой террасой 54 м2
В том числе 1 подвал и 2 парковочных места
Цены. 6.200.000 ш.
Эта цена не включает наши агентские сборы.
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Позвоните нам немедленно по следующим номерам: 054 946 1963
Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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