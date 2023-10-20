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Жилой квартал En plein centre de bait vagan

Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
02.04.2025
$2,39 млн
16.02.2025
$2,39 млн
07.01.2025
$2,33 млн
;
6
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ID: 24408
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В центре Bait Vegan очень красивый коттедж 220 м 2 Жилье с террасой 120 м2 + сад 120 м2 + подвал и парковка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
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