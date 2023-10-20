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Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
02.04.2025
$2,75 млн
18.02.2025
$2,76 млн
;
6
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ID: 25067
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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