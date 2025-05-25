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Продажа новостроек в Кфаре-Йоне

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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement grand agreable bien agence clair spacieux bonnes orientations en bon etat grand jardin
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement grand agreable bien agence clair spacieux bonnes orientations en bon etat grand jardin
Кфар-Йона, Израиль
от
$1,24 млн
KFAR YONA NAHALIM QUARTIER - FOR SALE - HOUSE 6 PARTS Дом в прекрасном государстве В нахалимском квартире Ру Кальме и исследование 6 Части 185 М2 СПОСОБНЫЕ Земля 254 М2 Земельный участок с плодовыми отрубями Возможности одной науки ИЕРЕМИЯ: 054-209 33 61 / Франция 0177475668 https://www…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Endroit calme grand spacieux grand jardin
Жилой квартал Endroit calme grand spacieux grand jardin
Кфар-Йона, Израиль
от
$1,40 млн
KFAR YONA - FOR SALE - WEST QUARTIER Индивидуальный дом качества Год строительства 2015 270 М2 ГАБИТАБЛЯЕТСЯ НА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ 500 М2 НЕЗАВИСИМЫЙ СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ПИЙ, ПРИБЫВАЮЩИХСЯ Кальме и исследование ИЕРЕМИЯ: 054-209 33 61 / Франция 0177475668 https://www.facebook.com/katz.muller ➡…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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