Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим
Третий этаж, новое здание
терраса 8м2 soucca
Гостиная, столовая, 1 кухня
3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета
Кондиционер, Дуд Шемех,
Бронированная дверь, лифт, парковка
Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета налогов)
Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, немедленно позвоните нам
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2.
Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим!
Один на полу…
БЖ
Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер!
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства!
Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства.
Характеристики:…