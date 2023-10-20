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Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
;
6
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ID: 25797
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета налогов) Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, немедленно позвоните нам

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
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