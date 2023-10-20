  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Particulier

Жилой квартал Particulier

Ашкелон, Израиль
от
$501,600
20.02.2026
$501,600
08.03.2025
$449,440
16.02.2025
$450,720
;
8
Оставить заявку
ID: 25044
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$438,900
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$373,065
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Вы просматриваете
Жилой квартал Particulier
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Показать все Жилой квартал Dans un bel immeuble
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
В центре ХаНевиим. Идеальное здание для инвестиций (аренда 10 000 шекелей) или проживание там. 3 комнаты, 70 м2, 3 этаж с лифтом, балкон 10 м2. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,897
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации