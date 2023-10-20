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Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee

Герцлия, Израиль
от
$2,949
07.03.2025
$2,949
15.02.2025
$2,958
;
10
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ID: 25034
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

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В новом районе Герцлия, Экологический и Современный Откройте для себя эту светлую и просторную квартиру, расположенную в новом районе Герцлии, где встречаются современность и уважение к окружающей среде. Эта квартира площадью 100 м2, с частной террасой площадью 20 м2, предлагает приятную и безмятежную среду проживания, в самом сердце решительно экологического района. Основные характеристики: • Жилая площадь: 100 м2 + 20 м2 террасы. • 3 спальни: в том числе мастер-люкс с собственной ванной комнатой. Яркая гостиная: с прямым доступом к террасе. • Открытая кухня: 2 парковочных места: для вашего комфорта и безопасности. • Пещера: для дополнительного места хранения. Квартира спроектирована с экологически чистыми материалами и энергосберегающим оборудованием, чтобы предложить вам устойчивую и экологически чистую среду обитания. Расширяющийся район Герцлия предлагает приятную среду обитания с зелеными насаждениями, местными магазинами и современной инфраструктурой. Идеально расположенная, эта квартира позволит вам наслаждаться исключительным качеством жизни всего в нескольких минутах езды от транспорта и удобств.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль

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Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee
Герцлия, Израиль
от
$2,949
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