Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee

В новом районе Герцлия, Экологический и Современный Откройте для себя эту светлую и просторную квартиру, расположенную в новом районе Герцлии, где встречаются современность и уважение к окружающей среде. Эта квартира площадью 100 м2, с частной террасой площадью 20 м2, предлагает приятную и безмятежную среду проживания, в самом сердце решительно экологического района. Основные характеристики: • Жилая площадь: 100 м2 + 20 м2 террасы. • 3 спальни: в том числе мастер-люкс с собственной ванной комнатой. Яркая гостиная: с прямым доступом к террасе. • Открытая кухня: 2 парковочных места: для вашего комфорта и безопасности. • Пещера: для дополнительного места хранения. Квартира спроектирована с экологически чистыми материалами и энергосберегающим оборудованием, чтобы предложить вам устойчивую и экологически чистую среду обитания. Расширяющийся район Герцлия предлагает приятную среду обитания с зелеными насаждениями, местными магазинами и современной инфраструктурой. Идеально расположенная, эта квартира позволит вам наслаждаться исключительным качеством жизни всего в нескольких минутах езды от транспорта и удобств.