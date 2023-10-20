Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee

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В новом районе Герцлия, Экологический и Современный
Откройте для себя эту светлую и просторную квартиру, расположенную в новом районе Герцлии, где встречаются современность и уважение к окружающей среде. Эта квартира площадью 100 м2, с частной террасой площадью 20 м2, предлагает приятную и безмятежную среду проживания, в самом сердце решительно экологического района.
Основные характеристики:
• Жилая площадь: 100 м2 + 20 м2 террасы.
• 3 спальни: в том числе мастер-люкс с собственной ванной комнатой.
Яркая гостиная: с прямым доступом к террасе.
• Открытая кухня:
2 парковочных места: для вашего комфорта и безопасности.
• Пещера: для дополнительного места хранения.
Квартира спроектирована с экологически чистыми материалами и энергосберегающим оборудованием, чтобы предложить вам устойчивую и экологически чистую среду обитания.
Расширяющийся район Герцлия предлагает приятную среду обитания с зелеными насаждениями, местными магазинами и современной инфраструктурой. Идеально расположенная, эта квартира позволит вам наслаждаться исключительным качеством жизни всего в нескольких минутах езды от транспорта и удобств.
Местонахождение на карте
Герцлия, Израиль
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БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом!
Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон.
Его характеристики:
✅ Дом из 7 комнат,
✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях,
✅ Земля 290 м2,
✅ 3 р…