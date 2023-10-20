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Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
;
4
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ID: 25580
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комната с балконом для белья Безопасная комната (Мамед) и детская комната В нескольких шагах от пляжа! О соседстве: Район Бен-Гурион в Тель-Авиве является одним из самых востребованных в городе, известный своей динамичной атмосферой и близостью к пляжу. Расположенный недалеко от бульвара Бен-Гурион, этот район сочетает в себе прекрасные городские удобства и отдых у моря. Жители имеют легкий доступ к кафе, ресторанам, магазинам и культурным местам, все в нескольких минутах ходьбы. Благодаря своему центральному расположению, отличному общественному транспорту и оживленной, но сложной атмосфере, Бен-Гурион идеально подходит для тех, кто ищет динамичный образ жизни в самом сердце Тель-Авива. Цена: NIS 8 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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