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Жилой квартал Appartement d exception

Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
03.03.2025
$1,16 млн
12.02.2025
$1,16 млн
11.02.2025
$1,14 млн
;
9
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ID: 24960
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продумана каждая деталь. Характеристики: ✨ Естественная яркость и благородные материалы во всех пространствах ✨ Наземное отопление, центральное кондиционирование воздуха ✨ Обычные повязки в комнатах ✨ Высококачественная отделка, вплоть до мельчайших деталей Американская кухня: Специально разработанное пространство, сочетающее современную элегантность и функциональность. Сделанная из высококачественного мрамора, кухня оснащена интегрированной техникой и центральным островом, который возвышает все. Настоящая художественная работа, где встречаются дизайн и практичность. Дополнительные преимущества: ✅ Большое подземное парковочное место с прилегающим подвалом ✅ Будущая трамвайная линия в непосредственной близости ✅ Идеальное расположение: в 4 минутах ходьбы от Каньона Хадара, недалеко от супермаркетов (Рами Леви / Ошер Ад) и синагог французских общин.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement d exception
Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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