Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem

Квартира 5.5 номеров для ремонта, площадь 130 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с террасой, северо-восточная-западная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов Предстоящая работа Цена: 4.500,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле