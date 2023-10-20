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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
01.03.2025
$1,26 млн
09.02.2025
$1,25 млн
06.01.2025
$1,24 млн
;
2
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ID: 24346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Квартира 5.5 номеров для ремонта, площадь 130 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с террасой, северо-восточная-западная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов Предстоящая работа Цена: 4.500,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
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