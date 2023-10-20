Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem

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Квартира 5.5 номеров для ремонта, площадь 130 м2 - Байит Веган Иерусалим
На 1-м этаже с террасой, северо-восточная-западная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь
1 подвал, лифт, доступ для инвалидов
Предстоящая работа
Цена: 4.500,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT)
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2
Агентство Хадасса Такам
В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем
Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки.
Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы