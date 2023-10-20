  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem

Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$3,708
02.04.2025
$3,708
26.02.2025
$3,722
25.02.2025
$3,718
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, идеально подходит для медицинского центра, административных офисов или коворкинга. На полу есть комната безопасности. Возможность аренды 2 подземных парковочных мест и подвала. Здание лобби роскошное и оборудовано 3 лифтами. Доставка ключей запланирована на 2 недели.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$924,161
Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Вы просматриваете
Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,708
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$474,721
Красивые 4 комнаты рядом с морем с видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
Окна Иерусалимского здания, Downtown Входной зал лифт 3 штуки 11 этаж из 12 Парковка Полностью меблированный Цена: NIS 6700 Ежемесячные расходы: 555 шекелей Муниципальный налог: NIS 359 в месяц Доступный из 01/05/2025**
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
Тридцать два 60-метровых пика были отозваны с видом на парк Бат-Ям. 3-й этаж. КАЛМЕ БЛИЗ ЭКОЛЕ, ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ. ПРОЕКТ ПИНУИ БИНУИ СИГНАТУРА
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации