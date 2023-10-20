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  4. Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem

Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
05.03.2025
$1,74 млн
17.02.2025
$1,75 млн
24.12.2024
$1,72 млн
;
6
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ID: 23469
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Пентхаус 5 номеров 156м2 с террасой 41м2 в новом здании Кирьят Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Пентхаусы 5 номеров на 20-м этаже, площадью 156 м2 с красивой террасой между 41 и 52 м2 В том числе 1 подвал и 2 парковочных места Цена от 6.200.000 ш. Эта цена не включает наши агентские сборы. Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам немедленно по следующим номерам: 054 946 1963 Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
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