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Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти.
Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti.
Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой.
Инфраструктура:
- Закрытая территория;
- Видеонаблюдение;
- Ландшафтный дизайн;
- Сады;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- СПА;
- Зона для йоги;
- Лобби;
- Кафе.
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- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
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