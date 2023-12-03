Legian, Индонезия

от €268,217

84 м² 1

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.