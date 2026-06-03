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Квартиры в Сукавати, Индонезия

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3 объекта найдено
Квартира 9 спален в Кеменух, Индонезия
Квартира 9 спален
Кеменух, Индонезия
Количество спален 9
Площадь 567 м²
Расположенная на 3470 квадратных метрах земли в Бедулу, эта вилла с открытой планировкой нах…
$2,00 млн
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Квартира 9 спален в Кеменух, Индонезия
Квартира 9 спален
Кеменух, Индонезия
Количество спален 9
Площадь 567 м²
Расположенная на 3470 квадратных метрах земли в Бедулу, эта вилла с открытой планировкой нах…
$2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 9 спален в Кеменух, Индонезия
Квартира 9 спален
Кеменух, Индонезия
Количество спален 9
Площадь 567 м²
Расположенная на 3470 квадратных метрах земли в Бедулу, эта вилла с открытой планировкой нах…
$2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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