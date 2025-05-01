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Квартиры в Табанане, Индонезия

однокомнатные
14
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20 объектов найдено
Студия в Табанан, Индонезия
UP UP
Студия
Табанан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$140,000
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$146,338
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$205,494
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Квартира 2 комнаты в Tua, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tua, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на о…
$119,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$104,160
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Tua, Индонезия
Студия 1 спальня
Tua, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Апартаменты на лучшем острове Бали.Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный …
$149,500
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$95,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Tua, Индонезия
Квартира 1 комната
Tua, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в популярной туристической локации.Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год.Апа…
$155,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Tua, Индонезия
Квартира 1 комната
Tua, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
Уникальный инновационный комплекс на Бали.Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления.Срок сда…
$110,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Beraban, Индонезия
Квартира 1 комната
Beraban, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Стильные апартаменты с видом на океан.30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей.До…
$250,500
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Квартира 1 комната в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 1 комната
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этот уникальный проект сочетает в себе захватывающие виды на океан и джунгли, стильный дизай…
$100,800
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Квартира 1 спальня в Buwit, Индонезия
Квартира 1 спальня
Buwit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
О КОМПЛЕКСЕ Комплекс из 40 квартир, расположенных в популярном районе Чанггу. Гармония …
$125,000
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Квартира 2 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
О проекте Taryan Dragon — это пятизвездочный пляжный курорт и резиденция с уникальной кон…
$231,000
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Квартира 1 спальня в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$95,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Tua, Индонезия
Квартира 1 комната
Tua, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду до …
$285,000
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$795,525
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Квартира 2 комнаты в Tua, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tua, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций.Пассивный доход 10-20% …
$127,000
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$312,638
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Квартира 2 комнаты в Табанан, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Табанан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$150,000
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Квартира 2 комнаты в Tua, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tua, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на о…
$159,000
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Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
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