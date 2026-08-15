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Пентхаусы на Бали, Индонезия

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Южная Кута
5
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9 объектов найдено
Пентхаус в Убуд, Индонезия
Пентхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
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$159,500
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Пентхаус 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Уникальный в своем роде ПЕНТХ…
$730,000
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ESTABRO
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Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$480,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Пентхаус 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Уникальный в своем роде ПЕНТХ…
$690,000
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ESTABRO
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Пентхаус 4 комнаты в Санур, Индонезия
Пентхаус 4 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
Цена по запросу
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ESTABRO
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Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$320,000
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$370,000
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Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$240,000
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Пентхаус в Унгасан, Индонезия
Пентхаус
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3
MELASTI DREAM Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан. 17% ROI Объекты…
$290,000
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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