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Canggu
Квартиры
Квартиры в Canggu, Индонезия
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44 объекта найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м. ЧТО РЯДОМ: …
€163,896
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€163,896
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
85 м²
ЛОКАЦИЯ SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
€235,828
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
3
2
80 м²
4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€241,291
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
32 м²
123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€120,190
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
81 м²
1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
€245,844
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
2
55 м²
12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
78 м²
2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€299,346
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€303,252
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
127 м²
2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€163,896
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
60 м²
4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
€232,751
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
50 м²
4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
3
115 м²
2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Canggu, Индонезия
3
121 м²
4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Бали, Индонезия Пр…
€316,250
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
70 м²
2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€213,224
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
1
36 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€167,630
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
61 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€210,397
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
83 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€276,193
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
88 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€306,608
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
108 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€154,791
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€154,791
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€127,475
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€127,475
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Э…
€163,896
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€163,896
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€265,876
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
71 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! А…
€173,001
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