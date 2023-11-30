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Квартиры в Nusa Dua, Индонезия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Этаж 3/3
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€302,297
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€211,244
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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