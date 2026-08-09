Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Нуса-Дуа
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Нусах-Дуа, Индонезия

;
квартиры-студии
4
однокомнатные
51
двухкомнатные
11
Квартира Удалить
Очистить
83 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в отельной резиденции 4* в Нуса Дуа — инвестируйте в комфорт, отдых и стабильный…
$86,072
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. 25…
$84,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Беноа, Индонезия
Квартира 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$109,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
The One Bali — доступная инвестиция в отельную недвижимость под управлением Wyndham The O…
$24,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отдельная вилла в стиле оздоровительного бассейна с одной спальней во второй фазе управляемо…
$215,976
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. 25…
$84,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Беноа, Индонезия
Квартира 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$109,900
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира с одной спальней во второй фазе управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа, пере…
$82,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отдельная вилла в стиле оздоровительного бассейна с одной спальней во второй фазе управляемо…
$215,976
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира с одной спальней во второй фазе управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа, пере…
$82,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира с одной спальней на верхнем этаже в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сд…
$145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Отдельная вилла с одной спальней в бассейне во второй фазе управляемого курортного сообществ…
$127,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Отдельная вилла с одной спальней в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в нача…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Квартира-студия в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 года и са…
$64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Отдельная вилла с одной спальней в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в нача…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$90,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Большая однокомнатная квартира на втором этапе управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа…
$98,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Беноа, Индонезия
Квартира 2 спальни
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Отдельная вилла с двумя спальнями в бассейне в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, …
$420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Управляемое курортное сообщество в Нуса-Дуа, на южном полуострове Букит на Бали, смешивает о…
$64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Отдельная вилла с одной спальней в бассейне в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, с…
$145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Отдельная вилла с одной спальней в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в нача…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти