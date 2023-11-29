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Квартиры в Sanur, Индонезия

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€445,208
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Квартира 1 спальня в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
€440,797
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
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€463,379
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
❖ Дата постройки: 4-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - первая линия пляжа Санур ❖ Прогнози…
€772,299
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Квартира 1 спальня в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
В первую очередь, апартаменты Sanur премиум класса привлекают взыскательных туристов своими …
€399,778
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ОКЕАНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ЛАЗУРНЫМ П…
€970,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ОКЕАНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ЛАЗУРНЫМ П…
€450,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€663,269
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