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Квартиры с бассейном на Бали, Индонезия

Чангу
72
Южная Кута
65
Убуд
29
Убуд
28
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111 объектов найдено
Квартира в Sanur, Индонезия
Квартира
Sanur, Индонезия
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Видовая квартира 101 м2, 3 этаж в самом роскошном королевском отеле на Бали. Первая линия о…
$460,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенно…
$114,900
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 32 м²
Погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных прибрежных районов Бали — Берава. Лучшие …
$163,124
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс из 27 апартаментов, расположенный в сердце джунглей Убуда на Бали. Эт…
$82,812
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс, расположенный на первой линии у океана в элитном районе Бали, представляет собой и…
$190,372
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 35 м²
Комплекс апартаментов в вашем оазисе спокойствия и роскоши всего в нескольких шагах от океан…
$94,235
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$205,494
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Just Residence - это закрытый комплекс апартаментов созданный для тех, кто ищет свой комфорт…
$118,000
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Квартира 1 комната в Air Kuning, Индонезия
Квартира 1 комната
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Апартаменты с террасой. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосроч…
$163,500
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DDA Real Estate
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 41 м²
Апарт-отель концепции 5-звезд премиум класса. Расположен в ТОП-локации Бали: район Чангу, на…
$148,159
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс находится в престижном районе Меласти в 5 минутах от пляжа, что делает его привлека…
$79,100
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 58 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом престижном районе Бали — Чангу (Берава). …
$203,566
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$88,900
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Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду …
$285,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$224,603
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 47 м²
Апартаменты в легендарном комплексе на Бали, который стал символом инновационного подхода и …
$106,252
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу. Чангу - жемчужина туристической час…
$201,361
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 49 м²
Премиальный комплекс из 26 апартаментов и 5 вилл в районе Canggu, Бали. Уникальное предложен…
$141,828
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 81 м²
Уникальный проект с самым длинным в мире бассейном на крыше – 190 метров. В лучшем туристиче…
$382,265
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Квартира 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$393,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Односпальный апартамент в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звезд…
$190,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 41 м²
Жилой комплекс расположен в одном из самых востребованных районов Бали — Берава, Чангу. Этот…
$142,780
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 33 м²
Новый комплекс апартаментов представляет собой не только уютное жилье, но и перспективную ин…
$76,330
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Откройте для себя комплекс апартаментов, идеальное сочетание современного дизайна и природно…
$185,614
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Квартира 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$203,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 33 м²
Комплекс из 95 апартаментов в Чангу (Чемаги), расположен всего в 60 метрах от океана - две м…
$88,202
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. ROI 20,66%,…
$175,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 45 м²
Представляем вашему вниманию современный 4-этажный комплекс апартаментов премиум-класса на о…
$185,967
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