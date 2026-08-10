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Квартиры в Южной Куте, Индонезия

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Нуса-Дуа
83
Джимбаран
11
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707 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX — готовые апартаменты у пляжа Pandawa, БукитRahya Villas Complex от дев…
$144,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатный современный Балийские виллы в Унгасане, в нескольких минутах езды от южных пля…
$230,000
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Квартира в Южная Кута, Индонезия
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Южная Кута, Индонезия
Коллекция минималистских вилл с двумя спальнями, расположенных на склоне холма Баланган, в н…
$186,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатные средиземноморские виллы в тихом Унгасане, недалеко от южных пляжей. Частные ба…
$197,000
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Квартира 2 спальни в Печату, Индонезия
Квартира 2 спальни
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта роскошная вилла 2025 года расположена на 178 м2 в Бингине с беспрепятственным видом на о…
$496,100
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Компактная вилла с одной спальней на одном этаже, построенная вокруг частного бассейна площа…
$180,000
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Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта тропическая вилла 1BR в Пекату находится на территории туризма в розовой зоне; это зонир…
$169,000
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатные средиземноморские виллы в тихом Унгасане, недалеко от южных пляжей. Частные ба…
$197,000
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Квартира 1 спальня в Печату, Индонезия
Квартира 1 спальня
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Эта угловая вилла дает вам что-то редкое в плотном развитии Улувату: подлинную конфиденциаль…
$269,000
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Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта тропическая вилла 1BR в Пекату находится на территории туризма в розовой зоне; это зонир…
$169,000
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Квартира 1 спальня в Кутух, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Мы заполняем информацию о вилле 1BR, которая также имеет вариант виллы 3BR. Наша вилла распо…
$163,900
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Находится в Bingin Утесы Хилла, эта тропическая вилла с 1 спальней захватывает океан, джунгл…
$199,500
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Квартира 3 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Это солидная внеплановая игра на полуострове Букит. Вы запираете 250 200 долларов за виллу 3…
$472,500
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Квартира 2 спальни в Печату, Индонезия
Квартира 2 спальни
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2024 году, расположена на 200 кв.м. в Нян Ньяне, …
$175,000
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Однокомнатные роскошные апартаменты на скалах Пекату с открытым видом на океан и удобствами …
$495,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Однокомнатный таунхаус на двух этажах, с частной террасой и доступом к бассейну, в малоэтажн…
$281,750
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Умная минималистская вилла на самом горячем инвестиционном полуострове Букит. Пятьдесят пять…
$186,000
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Чистые линии, открытые линии обзора, нулевая потеря пространства. Построенная в 2024 году, э…
$199,500
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Отдельная вилла с одной спальней в бассейне в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, с…
$145,000
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Манта Ливин Uluwatu - роскошный первый 5-звездочный оздоровительный курорт, построенный с ис…
$99,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2025 году, расположена в одном из самых востребов…
$189,000
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Квартира 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Средиземноморский шарм приземляется на полуострове Букит в этой компактной вилле. Чистые лин…
$119,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Смарт-кондо в Edem Villas II, Нуса-Дуа, Бали. Компактные 33 кв.м в полностью управляемом ком…
$99,500
НДС
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Застройщик
BREIG Property
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Квартира в Южная Кута, Индонезия
Квартира
Южная Кута, Индонезия
Виллы с одной и двумя спальнями в средиземноморском стиле на полуострове Букит недалеко от У…
$159,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Компактная студия открытой планировки с частным балконом, в малоэтажном курортном стиле на ю…
$101,884
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Бутик-апарт-отель на юге Букит (Пекату) с бассейном, рестораном, приемом 24/7 и тренажерным …
$200,000
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Квартира 5 спален в Южная Кута, Индонезия
Квартира 5 спален
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 049 м²
Это редкое свойство, которое тикает каждую коробку для серьезных покупателей. Свободное влад…
$2,80 млн
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Квартира 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Средиземноморский шарм встречается с практичным Бали, живущий в этой полностью закрытой вилл…
$139,000
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Квартира 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Это редкая внеплановая игра в Семиньяке. Вы покупаете закрытое закрытое сообщество из 16 вил…
$412,500
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Типы недвижимости в Южной Куте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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