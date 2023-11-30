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Квартиры в Kuta Selatan, Индонезия

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19 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€63,646
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 1/4
Cube apartments - прекрасный апарт-отель на берегу океана. Почти 80% юнитов имеют вид на оке…
€81,857
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€101,980
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€63,737
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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,27 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€147,506
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€117,459
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€134,759
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€109,264
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Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€81,948
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€104,165
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€179,107
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€302,297
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€211,244
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€250,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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