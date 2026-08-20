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Квартиры в Районе Кута, Индонезия

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15 объектов найдено
Квартира в Кдонганан, Индонезия
Квартира
Кдонганан, Индонезия
Проект пляжной курортной виллы в Джимбаране с тремя планировками: 1-комнатная 80м2 с частным…
$345,000
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Квартира 4 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 4 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла с 4 спальнями Signature является самым большим и эксклюзивным продуктом на курорте, ра…
$950,000
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Квартира в Кдонганан, Индонезия
Квартира
Кдонганан, Индонезия
Проект пляжной курортной виллы в Джимбаране с тремя планировками: 1-комнатная 80м2 с частным…
$345,000
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Квартира 4 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 4 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла с 4 спальнями Signature является самым большим и эксклюзивным продуктом на курорте, ра…
$950,000
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Квартира 2 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с 2 спальнями внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джи…
$495,000
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Квартира 1 спальня в Район Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Район Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Расположенный в пышном спокойствии Каба-Кабы, всего в нескольких минутах от яркого образа жи…
$145,000
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Кдонганан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Вилла с 1 спальней внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джим…
$345,000
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Квартира 1 спальня в Кдонганан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Вилла с 1 спальней внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джим…
$345,000
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Квартира в Кдонганан, Индонезия
Квартира
Кдонганан, Индонезия
Проект пляжной курортной виллы в Джимбаране с тремя планировками: 1-комнатная 80м2 с частным…
$345,000
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Квартира 2 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с 2 спальнями внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джи…
$495,000
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Квартира 4 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 4 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла с 4 спальнями Signature является самым большим и эксклюзивным продуктом на курорте, ра…
$950,000
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Квартира 2 спальни в Кдонганан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с 2 спальнями внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джи…
$495,000
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Квартира 1 спальня в Кдонганан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кдонганан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Вилла с 1 спальней внутри строящегося регенеративного оздоровительного курорта на пляже Джим…
$345,000
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Квартира 1 комната в Семиньяк, Индонезия
Квартира 1 комната
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
$280,648
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Квартира 1 комната в Кдонганан, Индонезия
Квартира 1 комната
Кдонганан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/6
Апартаменты с окупаемостью 2 года Лучшее предложение для инвестиций, шикарный проект вблизи …
$78,311
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