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Квартиры в Candidasa, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€227,147
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