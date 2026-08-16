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Квартиры в Чандидаса, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Чандидаса, Индонезия
Квартира 1 комната
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
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$236,000
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