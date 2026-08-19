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Квартиры в Джимбаране, Индонезия

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Balangan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Balangan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Построенная в 2024 году, эта средиземноморская квартира расположена в одном из самых острых …
$119,000
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Квартира в Balangan, Индонезия
Квартира
Balangan, Индонезия
Просторные трехкомнатные тропические современные виллы расположены в частных садах недалеко …
$472,500
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Квартира 1 спальня в Balangan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Balangan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Построенная в 2024 году, эта средиземноморская квартира расположена в одном из самых острых …
$119,000
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Квартира 1 спальня в Balangan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Balangan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Построенная в 2024 году, эта средиземноморская квартира расположена в одном из самых острых …
$119,000
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Квартира в Balangan, Индонезия
Квартира
Balangan, Индонезия
Просторные трехкомнатные тропические современные виллы расположены в частных садах недалеко …
$472,500
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Квартира 2 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная инвестиционная недвижимость Balangan Beach, БалиВ 350 метрах от пляжа и популярны…
$251,198
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Это солидная внеплановая игра на полуострове Букит. Вы запираете 250 200 долларов за виллу 3…
$472,500
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Квартира 3 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Это солидная внеплановая игра на полуострове Букит. Вы запираете 250 200 долларов за виллу 3…
$472,500
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Квартира в Balangan, Индонезия
Квартира
Balangan, Индонезия
Просторные трехкомнатные тропические современные виллы расположены в частных садах недалеко …
$472,500
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Квартира 3 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Это солидная внеплановая игра на полуострове Букит. Вы запираете 250 200 долларов за виллу 3…
$472,500
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Квартира 1 спальня в Balangan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Balangan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Построенная в 2024 году, эта средиземноморская квартира расположена в одном из самых острых …
$119,000
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