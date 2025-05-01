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Квартиры с видом на горы на Бали, Индонезия

Чангу
72
Южная Кута
65
Убуд
29
Убуд
28
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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
$300,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, …
$329,011
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Студия 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
$82,300
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Наш новый комплекс - воплощение жилья мечты на райском острове. Комплекс расположен на живоп…
$110,000
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Продажа роскошных апартаментов  на Бали Желаете обрести роскошное жилье у самого берега о…
$135,000
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Квартира 3 комнаты в Sanur, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Sanur, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонез…
$810,606
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Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
$186,322
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Самый масштабный комплекс в Чангу в 2-х минутах от океана! Новый формат комфортной жизни на …
$75,000
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Типы недвижимости на Бали

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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