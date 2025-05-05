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Квартиры в Убуде, Индонезия

Убуд
36
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43 объекта найдено
Квартира в Убуд, Индонезия
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Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Квартира 2 комнаты в Penestanan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Penestanan, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$99,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕ…
$79,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в Убуде по реальной стоимости $90.000 на старте. Самая низкая стоимость квадратн…
$86,357
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 28 м²
Комплекс на Бали, расположенный в живописном районе Убуд, специально создан для цифровых коч…
$93,093
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
Комплекс из 10 видовых вилл на рисовые террасы. 2 спальни, бассейн От 107 м.кв. Земля Freeh…
$260,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаем…
$118,800
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Таунхаусы в Убуде с видом на сквер поселка, полностью оборудованные для комфортного проживан…
$211,094
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 39 м²
Проект в Убуде представляет собой современный комплекс из семи апарт-комплексов, расположенн…
$113,081
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Hayat
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 47 м²
Апартаменты в легендарном комплексе на Бали, который стал символом инновационного подхода и …
$106,252
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Hayat
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой.Первоначальный взнос - 50%. Лизхол…
$67,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаем…
$159,000
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
$551,536
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
110 вилл, апартаментов расположенных на 8 000 квадратных метров семейной инфраструктуры в Уб…
$69,565
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 5/5
Golden Pearl это шедевр бионической архитектуры, расположившийся в культурном центре острова…
$400,230
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/2
Апартаментв комплексе с лучшей семейной инфраструктурой на Бали 🔴Чем интересно предложени…
$60,000
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Квартира 2 комнаты в Singakerta, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Singakerta, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Уютные апартаменты в сердце Убуда – ваш уголок гармонии на Бали!Современный комфорт в стиле …
$165,774
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
$69,305
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Типы недвижимости в Убуде

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

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с террасой
с бассейном
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