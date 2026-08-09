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Квартиры в Убуде, Индонезия

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квартиры-студии
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38 объектов найдено
Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас. З…
$155,000
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Квартира 6 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 6 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Этот комплекс Джогло, построенный в 2024 году, расположен на 1269 квадратных метрах тихой зе…
$699,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 23 м²
Представляем вашему вниманию уникальные апартаменты в проекте - жилом комплексе с самой разн…
$56,921
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Елена Бировчак
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаем…
$118,800
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DDA Real Estate
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Пентхаус в Убуд, Индонезия
Пентхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,500
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$110,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в современном комплексе. Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабель…
$160,000
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Квартира 5 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 5 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Это редкая возможность владеть 33-ареным соединением в сердце Убуда, построенным как для сер…
$855,500
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Эта современная и стильная квартира с 1 спальней расположена в прекрасной деревне Петулу, Уб…
$93,300
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Однокомнатная квартира в центре Убуда — Лизхолд (Хак Сева) — 25 лет остается — предлагается …
$132,000
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Квартира 6 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 6 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Этот комплекс Джогло, построенный в 2024 году, расположен на 1269 квадратных метрах тихой зе…
$699,000
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира с одной спальней в культурном центре Убуда, полностью меблированная и запланированн…
$109,500
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Квартира 6 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 6 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Этот комплекс Джогло, построенный в 2024 году, расположен на 1269 квадратных метрах тихой зе…
$699,000
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Квартира 5 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 5 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Это редкая возможность владеть 33-ареным соединением в сердце Убуда, построенным как для сер…
$855,500
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаем…
$159,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой.Первоначальный взнос - 50%. Лизхол…
$77,900
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DDA Real Estate
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Квартира 5 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 5 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Это редкая возможность владеть 33-ареным соединением в сердце Убуда, построенным как для сер…
$855,500
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Елена Бировчак
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 107 м²
Комплекс из 10 видовых вилл на рисовые террасы. 2 спальни, бассейн От 107 м.кв. Земля Freeh…
$260,000
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 33 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$89,700
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 5 комнат в Убуд, Индонезия
Квартира 5 комнат
Убуд, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Приватный Пентхаус для ценителей комфорта Лучший пентхаус в комплексе для тех кто ценит особ…
$1,58 млн
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Старт продаж второй очереди в  комплексе премиум-класса, где сочетаются современные виллы, т…
$99,000
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Таунхаусы в Убуде с видом на сквер поселка, полностью оборудованные для комфортного проживан…
$211,094
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
Коплекс апартаменты в популярном районе Бали - Убуде с развитой инфраструктурой. В 300м нахо…
$62,369
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 43 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$136,935
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/3
Гармоничный ландшафт, парк и архитектура, частные и общественные пространства в концептуаль…
$54,693
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
$69,305
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в Убуде по реальной стоимости $55.000 на старте. Самая низкая стоимость квадратн…
$57,571
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 5/5
Golden Pearl это шедевр бионической архитектуры, расположившийся в культурном центре острова…
$400,230
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Квартира 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
5 Пентхаусов в Убуде, полностью оборудованные для комфортного проживания и сдачи в аренду. В…
$191,904
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