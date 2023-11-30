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Квартиры в Ubud, Индонезия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€200,710
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
€530,178
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Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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