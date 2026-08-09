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Квартиры в Денпасаре, Индонезия

;
Санур
7
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94 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Завершенная, готовая к переезду 3-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$450,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Завершенная, готовая к переезду вилла с бассейном на 3 спальни в управляемом сообществе вилл…
$562,500
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Квартира 3 спальни в Санур Каджа, Индонезия
Квартира 3 спальни
Санур Каджа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2026 году, находится в прибрежной зоне Санура со …
$200,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Вилла с 2 спальнями в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в…
$185,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$119,000
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Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Завершенная двухкомнатная вилла во дворе бассейна в управляемом сообществе в Сануре, передан…
$294,000
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 148 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$555,000
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Квартира 8 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 8 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Эта восьмикомнатная многоквартирная усадьба расположена на 400 кв. м титулованной земли в Са…
$210,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Завершенная, готовая к переезду 3-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$450,000
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Приносящий доход бутик-таунхаус, расположенный на двух уровнях, продается полностью меблиров…
$95,377
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Квартира в Денпасар, Индонезия
Квартира
Денпасар, Индонезия
Бутик управлял многоквартирным домом в Сануре, на юго-восточном побережье Бали, из эффективн…
$109,000
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Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Вилла с 2 спальнями в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в…
$185,000
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 153 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$573,750
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 153 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$573,750
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Квартира в Денпасар, Индонезия
Квартира
Денпасар, Индонезия
Бутик управлял многоквартирным домом в Сануре, на юго-восточном побережье Бали, из эффективн…
$109,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$165,000
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта современная современная вилла имеет серьезный плюс для покупателей, которые быстро перее…
$185,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$119,000
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Приносящий доход бутик-таунхаус, расположенный на двух уровнях, продается полностью меблиров…
$95,377
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта современная современная вилла имеет серьезный плюс для покупателей, которые быстро перее…
$185,000
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Квартира 8 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 8 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Эта восьмикомнатная многоквартирная усадьба расположена на 400 кв. м титулованной земли в Са…
$210,000
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в небольшом комплексе всего из трех таунхаусов, этот двухэтажный дом предлагае…
$84,156
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$109,000
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 148 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$555,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$109,000
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Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Вилла с 2 спальнями в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в…
$185,000
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Квартира 4 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 4 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Завершенная, готовая к переезду вилла с четырьмя спальнями в Сануре, на юго-восточном побере…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Вилла с 1 спальней в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в …
$135,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Завершенная, готовая к переезду вилла с бассейном на 3 спальни в управляемом сообществе вилл…
$498,750
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Типы недвижимости в Денпасаре

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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