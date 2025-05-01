Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бали
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии на Бали, Индонезия

Чангу
3
Южная Кута
8
Студия Удалить
Очистить
27 объектов найдено
Студия в Табанан, Индонезия
UP UP
Студия
Табанан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Чангу, Индонезия
Студия 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с мебелью премиального качества на Бали. Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный…
$120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 спальня в Чангу, Индонезия
Студия 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и…
$145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Апартаменты в САМОМ масштабном проекте на Бали На самом "инстаграмном" берегу острова🏝️ …
$122,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Tua, Индонезия
Студия 1 спальня
Tua, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Апартаменты на лучшем острове Бали.Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный …
$149,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Română, Türkçe, עִברִית
Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
$120,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
$112,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Стильные апартаменты с видом на океан. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платеже…
$170,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Комплекс с апартаментам недалеко от пляжа Пандава   🔴Чем интересно предложение🔴 …
$99,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
$82,300
Оставить заявку
Студия в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия
Малые Зондские острова, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Шикарные апартаменты Aura на Бали - ваша инвестиция в райский уголок! Апартаменты полност…
$60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/2
Апартаментв комплексе с лучшей семейной инфраструктурой на Бали 🔴Чем интересно предложени…
$60,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$156,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой. Первоначальный взнос - 50%. Ли…
$75,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Pererenan, Индонезия
Студия 1 комната
Pererenan, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет бо…
$110,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
Оставить заявку
Студия в Lukluk, Индонезия
Студия
Lukluk, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Чангу, Индонезия
Студия 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Сре…
$145,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Сре…
$140,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет бо…
$100,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$270,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
$148,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти