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Квартиры в Бадунге, Индонезия

Чангу
72
Южная Кута
65
Район Кута
3
Нуса-Дуа
3
Квартира Удалить
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180 объектов найдено
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$195,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$240,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
UP UP
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1900 м2, который включает в себя здание апартаментов на 1…
$123,742
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Квартира 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов в Семиньяке Комплекс таунхаусов находится в развитом районе Умалас, это …
$172,713
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$162,000
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
$242,127
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Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоян…
$134,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$101,800
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Квартира 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
$214,572
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Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в уникальный проект Pandawa Dream на Бали, который сочетает в себе премиальный …
$88,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$200,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$180,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 31 м²
Современный жилой комплекс с апартаментами и виллами премиум-класса, расположенный в сердце …
$90,426
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 32 м²
СТАРТ ПРОДАЖ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА В УБУДЕ✅ ИНДОНЕЗИЯ.REALESTATE.СЧАС…
$101,600
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс-отель, расположенный в самом модном районе, у пляжа Б…
$137,981
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Квартира 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеа…
$91,200
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия Двухуровн…
$125,532
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия Предлагаетс…
$318,813
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Квартира 1 спальня в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
?Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
$180,000
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Квартира 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, …
$181,948
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Квартира 1 комната в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с высокой и быстрой окупаемостью.Проект ABBA MELASTI RESIDENSE продуманный до ме…
$136,750
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$179,000
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Студия 1 комната в Чангу, Индонезия
Студия 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Сре…
$145,000
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$265,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
$259,000
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Квартира 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в Буките с видом на океан.Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально…
$91,200
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DDA Real Estate
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 35 м²
Комплекс апартаментов в вашем оазисе спокойствия и роскоши всего в нескольких шагах от океан…
$94,235
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Квартира 1 комната в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Just Residence - это закрытый комплекс апартаментов созданный для тех, кто ищет свой комфорт…
$118,000
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Квартира 2 комнаты в Pererenan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/3
Элитный жилой комплекс в 600 метрах от океана.Комплекс апартаментов, таунхаусов и вилл. Во в…
$95,000
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Типы недвижимости в Бадунге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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