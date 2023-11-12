Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферия Фессалия
  5. Виллы

Виллы в периферия Фессалия, Греция

Вилла В архив
Очистить
25 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Вилла 10 спален в Скиатос, Греция
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 640 м²
Количество этажей 3
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
€2,20 млн
Вилла 4 комнаты с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€400,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anilio, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€399,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€900,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€2,00 млн
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
€1,25 млн
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
€550,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Волос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€350,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Achladias, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Achladias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
€2,00 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€800,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Belokomiti, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Belokomiti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€350,000
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,47 млн

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти